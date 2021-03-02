Если оценивать стоимость вакцин, которые разработали разные страны, то российская окажется на порядок дешевле своих зарубежных аналогов. О причинах рассказал депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко ("Единая Россия").
Выступая на брифинге, посвящённом итогам борьбы с пандемией (он прошёл в онлайн-режиме), Онищенко подчеркнул: у других компаний, которые производят вакцину, совершенно отличный от российского "ценовой подход".
"Мы выгоды не преследуем, мы просто продолжаем великие традиции российского здравоохранения и менталитета. Мы помогаем", — заявил Онищенко.
Также он подчеркнул, что для всех граждан РФ вакцина, разумеется, будет предоставлена бесплатно.
"Никто ни копейки не потребует", — резюмировал он.
Напомним, что ранее в России успешно зарегистрировали уже третью вакцину от коронавируса, "Ковивак". Уже к концу марта вакцина может появиться в широком доступе.
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