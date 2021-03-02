Онищенко объяснил, почему российская вакцина дешевле иностранных

Если оценивать стоимость вакцин, которые разработали разные страны, то российская окажется на порядок дешевле своих зарубежных аналогов. О причинах рассказал депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко ("Единая Россия").

Выступая на брифинге, посвящённом итогам борьбы с пандемией (он прошёл в онлайн-режиме), Онищенко подчеркнул: у других компаний, которые производят вакцину, совершенно отличный от российского "ценовой подход".

"Мы выгоды не преследуем, мы просто продолжаем великие традиции российского здравоохранения и менталитета. Мы помогаем", — заявил Онищенко.

Также он подчеркнул, что для всех граждан РФ вакцина, разумеется, будет предоставлена бесплатно.

"Никто ни копейки не потребует", — резюмировал он.

Напомним, что ранее в России успешно зарегистрировали уже третью вакцину от коронавируса, "Ковивак". Уже к концу марта вакцина может появиться в широком доступе.