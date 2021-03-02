Михаилу Горбачёву - 90: поздравление Владимира Путина

2 марта отмечает 90-летний юбилей первый президент СССР Михаил Горбачёв. Специальную телеграмму для юбиляра подготовил президент России Владимир Путин.

Текст телеграммы представлен на сайте Кремля: Путин уточняет, что Горбачёв до сих пор активно участвует в работе с обществом, реализует различные международные проекты. Это говорит о том, что у юбиляра солидный жизненный опыт и большой творческий потенциал.

"Примите поздравления по случаю знаменательного, 90-летнего юбилея. Вы по праву принадлежите к плеяде ярких, неординарных людей, выдающихся государственных деятелей современности, оказавших значимое влияние на ход отечественной и мировой истории", — написал Путин.

Напомним, что Горбачёв стоял во главе СССР с 1985 по 1991 год, поработав и в качестве генсека ЦК КПСС, и в качестве президента. Он сложил полномочия после того, как были подписаны Беловежские соглашения.