2 марта отмечает 90-летний юбилей первый президент СССР Михаил Горбачёв. Специальную телеграмму для юбиляра подготовил президент России Владимир Путин.
Текст телеграммы представлен на сайте Кремля: Путин уточняет, что Горбачёв до сих пор активно участвует в работе с обществом, реализует различные международные проекты. Это говорит о том, что у юбиляра солидный жизненный опыт и большой творческий потенциал.
"Примите поздравления по случаю знаменательного, 90-летнего юбилея. Вы по праву принадлежите к плеяде ярких, неординарных людей, выдающихся государственных деятелей современности, оказавших значимое влияние на ход отечественной и мировой истории", — написал Путин.
Напомним, что Горбачёв стоял во главе СССР с 1985 по 1991 год, поработав и в качестве генсека ЦК КПСС, и в качестве президента. Он сложил полномочия после того, как были подписаны Беловежские соглашения.
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