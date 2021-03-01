Новый законопроект Госдумы: граждан заставят покидать зоны ЧС

Любопытный законопроект появился в электронной базе данных российской Госдумы. Он регулирует поведение граждан в случае ЧС.

Суть законопроекта состоит в следующем. Если на какой-либо территории вводится режим ЧС или закрепляется так называемая угроза возникновения ЧС (в обоих случаях - с объявлением эвакуации), то граждане, на этой территории оказавшиеся, обязаны приступить к эвакуации.

"Законопроектом предусматривается введение обязанности для граждан РФ эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий", — указано в сопровождающей документ записке.

Ключевое слово здесь — "обязанность". Ранее, напомним, обязательная эвакуация прописывалась лишь в двух случаях: в случае режима ЧП или режима КТО (контртеррористической операции).

Напомним, что зачастую в случае сложной погодной обстановки (например, при обильных паводках) население отказывается покидать дома, чем затрудняет работу спасателей и прочих ведомств. Новый законопроект, видимо, направлен на "лечение" данной проблемы.