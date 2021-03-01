Лавров разъяснил иностранным СМИ, чего от них ждут

Для иностранных СМИ важно понять: Россия не собирается навязывать кому-либо свою точку зрения и ждёт аналогичных действий от западных "коллег". Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров, общаясь с представителями зарубежных СМИ в рамках специальной конференции, подчеркнул: события надо освещать объективно.

"Мы далеки от того, чтобы навязывать кому бы то ни было, либо нашим коллегам-дипломатам, либо вам свою точку зрения. И, в свою очередь, рассчитываем, что и вы будете таким же образом освещать события, показывая их со всех сторон, объективно", — высказался Лавров.

При этом российские власти всегда доступны для желающих вступить в дискуссию и не собираются "закрываться". Но огромный вал распространяемой в мире ложной информации вызывает опасения — он буквально превращает информационное поле в "поле битвы".

"Это превращает информационное поле в арену противостояния времён холодной войны", — резюмировал Лавров.