Провал от Европы до Китая: с каким настроением Россия ждёт ОПЕК+

Несмотря на постепенно восстанавливающийся мировой спрос на нефть и умеренно растущие нефтяные котировки, Россия снова теряет в объёмах поставок. Как стало известно "Интерфаксу", за февраль страна "просела" сразу по всем экспортным направлениям.

Цифры, которые предоставили эксперты, действительно расстраивают:

в сравнении с январём общий экспорт в феврале упал на 11%;

нефтепровод "Дружба" перекачал в Европу за февраль на 13% меньше нефти, чем за январь;

Китай, бывший ранее "приоритетом", резко сократил закупки и приобрёл на 18% меньше нефти.

Против российских поставщиков играют сразу несколько факторов: наконец-то закончившиеся погодные аномалии в Китае и Европе, а также новости о том, что китайские хранилища залиты под завязку. На фоне постепенно растущей цены на нефть также "отваливаются" желающие закупить её подешевле.

На фоне предстоящих переговоров по ОПЕК+, которые ожидаются 4 марта, подобные новости не добавляют уверенности. Даже если саудиты согласятся с доводами российской делегации и разрешат наращивать добычу — будет ли кто-то закупать добытую нефть?