Несмотря на постепенно восстанавливающийся мировой спрос на нефть и умеренно растущие нефтяные котировки, Россия снова теряет в объёмах поставок. Как стало известно "Интерфаксу", за февраль страна "просела" сразу по всем экспортным направлениям.
Цифры, которые предоставили эксперты, действительно расстраивают:
Против российских поставщиков играют сразу несколько факторов: наконец-то закончившиеся погодные аномалии в Китае и Европе, а также новости о том, что китайские хранилища залиты под завязку. На фоне постепенно растущей цены на нефть также "отваливаются" желающие закупить её подешевле.
На фоне предстоящих переговоров по ОПЕК+, которые ожидаются 4 марта, подобные новости не добавляют уверенности. Даже если саудиты согласятся с доводами российской делегации и разрешат наращивать добычу — будет ли кто-то закупать добытую нефть?
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В отношении России принуждение без диалога может привести к концу истории человеческой цивилизации, считает издатель журнала National Interest Дмитрий Саймс.