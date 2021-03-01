Исследования экспертов NielsenIQ и Bloomberg, согласно которым Россию отнесли к "горячим точкам" в плане роста цен на продовольствие, не понравились Кремлю. По мнению Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ, эксперты "пришли к неверным выводам".
Напомним, что эксперты NielsenIQ (компании, известной по аналитике данных с 1923 года), оценили, в каких странах жителям пришлось сильнее всего экономить из-за пандемии. По их данным, в России примерно 70% населения пришли к необходимости жёстко контролировать свои расходы.
"7 из 10 (69%) потребителей в России оказались вынуждены следить за расходами и экономить", — указывают эксперты.
В Bloomberg же добавили: Россия, без сомнения, включена в список "горячих точек" по росту цен на еду.
"Что касается этой публикации, мы с ней не согласны. У нас другие данные. Выводы, к которым пришли авторы этой публикации, [считаем] неверными", — уточнил Песков для СМИ.
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