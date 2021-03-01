Горбачёв о ядерной проблеме: "Надо верить. И действовать"

В вопросе ядерной проблемы как никогда важны сегодня усилия всего мирового сообщества. Решать проблему нужно "всем миром", уверен бывший президент СССР Михаил Горбачёв.

Горбачёв, который 2 марта отпразднует 90-летний юбилей, отметил: отчаиваться не стоит, стоит действовать. Время сейчас сложное, но и ответственное.

"Надо верить. И действовать. Во-первых, всем миром взяться за ядерную проблему. Я обратил внимание, что Россия предложила всем ядерным державам подтвердить формулу: "Ядерная война недопустима, в ней не может быть победителя". Я полностью "за", тем более, что мы с Рональдом Рейганом это заявили совместно на нашей самой первой встрече в 1985 году. И в итоге начался процесс ядерного разоружения, хотя нелегко дело шло", — рассказал Горбачёв для РИА "Новости".

Глобальное сотрудничество, уверен бывший президент СССР, станет полезным начинанием и в других областях.