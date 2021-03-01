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В КПРФ нашли парадокс в словах Володина про обещания депутатов

Политика

С некоторыми проблемами могут столкнуться все желающие реализовать идею спикера Госдумы Вячеслава Володина касательно предвыборных обещаний. Напомним, что Володин предложил фиксировать обещания юридически, а затем сопоставлять с тем, чего просили граждане.

В КПРФ нашли парадокс в словах Володина про обещания депутатов

Данная задумка интересна, но не лишена не парадоксов. Самый главный — "Единая Россия", по мнению депутата Госдумы от КПРФ Веры Ганзя, почти всегда принимает "антинародные" законы.

"Как единороссы, обещая всеобщее благоденствие, при этом будут голосовать за антинародные законы? А ведь других у них почти и нет!", — написала Ганзя в Facebook.

Обещать горазды все, а вот реально что-то делать — очень немногие. В качестве примера Ганзя привела "одну известную партию".

"Одна известная нам партия на прошлых выборах въехала в Госдуму на обещаниях решить все проблемы ЖКХ. Решила? Нет.

Теперь эта же партия сделала своим флагом пенсионную реформу. И опять вполне себе на этой теме может снова въехать в Думу", — уточнила депутат.

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Автор: Константин Шапров
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