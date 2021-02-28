Порошенко заявил, что Россия обманула крымчан

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что российские власти, якобы, обманули жителей Крыма.

Как сообщает издание gazeta. ru, украинский экс-лидер рассказал, что сочувствует крымчанам. Соответствующий пост появился в одной из соцсетей политика.

"Мне жаль, что сейчас у крымчан есть проблемы с водой, с электроэнергией, что их обманули и никакого поднятия уровня жизни, наплыва туристов и "манны небесной" российские власти не обеспечили", — цитирует издание сообщение Петра Порошенко.

Также бывший президент добавил, что Крым ждут обратно.