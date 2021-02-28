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Тихановская считает, что Лукашенко покинет пост президента весной

Политика

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может покинуть свой пост весной текущего года.

Тихановская считает, что Лукашенко покинет пост президента весной

Как сообщает РИА "Новости", такое мнение Тихановская высказала в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag.

"Режим Лукашенко падет еще в этом году. Думаю, весной он уйдет", — приводит высказывание политика агентство.

По мнению Светланы Тихановской, ключевую роль в этом процессе сыграет давление на белорусского лидера.

"Мы полагаем, что свою роль сыграет давление на режим внутри страны. Когда все, кто против, будут действовать — разными способами. Нас большинство. Мы также надеемся на прочный союз между новым правительством США и ЕС. Давление будет расти день ото дня, в какой-то момент оно станет для Лукашенко слишком сильным, и он уйдет", — цитирует издание Тихановскую.

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Автор: Максим Щегольков
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