Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может покинуть свой пост весной текущего года.
Как сообщает РИА "Новости", такое мнение Тихановская высказала в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag.
"Режим Лукашенко падет еще в этом году. Думаю, весной он уйдет", — приводит высказывание политика агентство.
По мнению Светланы Тихановской, ключевую роль в этом процессе сыграет давление на белорусского лидера.
"Мы полагаем, что свою роль сыграет давление на режим внутри страны. Когда все, кто против, будут действовать — разными способами. Нас большинство. Мы также надеемся на прочный союз между новым правительством США и ЕС. Давление будет расти день ото дня, в какой-то момент оно станет для Лукашенко слишком сильным, и он уйдет", — цитирует издание Тихановскую.
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