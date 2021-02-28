МИД РФ указал на дискриминацию русскоязычного населения на Украине

Глава российского МИДа Сергей Лавров указал Совету Европы на дискриминацию русскоязычного населения на Украине и в Прибалтике.

Как сообщают "Известия", в послании генсеку СЕ Марии Пейчинович-Бурич по случаю 25-летия вступления России в Совет Европы, Лавров отметил, что такие нарушения, как дискриминация русского и русскоязычного населения на Украине и в странах Балтии подрывает авторитет Совета Европы.

"Организация, возникшая на руинах Второй мировой войны, не должна равнодушно взирать на проявления исторического ревизионизма и возвеличивание пособников нацистов", — цитирует издание заявление МИДа.