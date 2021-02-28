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СМИ: Россия не допустит сценария времён Горбачёва

Политика

Гендиректор американского издания National Interest Дмитрий Саймс заявил, что россияне не хотят повторения "унизительного" времён Михаила Горбачёва.

СМИ: Россия не допустит сценария времён Горбачёва

По мнению Саймса, Россия хотела бы добиться отмены или смягчения санкций, но не готова идти на серьёзные уступки.

"Не стоит ожидать, что это смягчение произойдет без подлинной взаимности со стороны Москвы. Чтобы этот план сработал, не следует ожидать, что Москва пойдет на серьезные уступки в пустых надеждах на то, что взаимность Запада проявится позже. Этот сценарий похож на произошедшее во времена Горбачева. Настаивать на том, чтобы Москва повторила то, что многие россияне считают неудачным и унизительным подходом, значило бы путать желаемое с действительным", — отметил политолог.

Издатель считает, что санкции призваны не ослабить страну, а "побудить ее к более гибкому поведению". 

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Автор: Максим Щегольков
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