Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов заявил, что доступ к его аккаунту в Facebook получили злоумышленники.
"Ну что ж, вот и меня взломали. Попыток было несколько, в разных соцсетях, даже из Индии. Менял пароль. Обычно, когда взламывают, мошенники объявляют что-то вроде сбора денег. В моем случае, решили, видимо, "повеселиться" в комментариях и личной переписке. Так что, друзья, будьте бдительны, и если есть тема для разговора и общения, лучше лично", — отметил политик.
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