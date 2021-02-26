В Кремле оценили идею ЕС о "ковид-сертификатах"

Идея о скором внедрении в рамках ЕС электронных "ковид-сертификатов" стала темой для обсуждения и в Кремле. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в Кремле будут отслеживать развитие событий "самым тщательным образом".

Напомним кратко об идее, которую согласовали лидеры стран ЕС. Каждому вакцинированному начнут выдавать электронный сертификат, который будет без проблем действовать во всех странах объединения. По мнению канцлера Германии Ангелы Меркель, уже к лету жители ЕС смогут получить первые сертификаты.

В идее легко узнать контуры столь негативно встреченных россиянами "ковид-паспортов" — так что неудивительно, что комментировать ситуацию пришлось даже Кремлю.

"Пока об этом говорить преждевременно, но, конечно, подобная договорённость и подобное общее понимание в Евросоюзе — это очень важный аспект, который нам предстоит проанализировать. В случае, если этот проект будет финализирован, какие-то документы будут вводиться, с этими документами будет связано какое-то передвижение, то, конечно, это предмет для наших будущих контактов с европейцами и глубокого анализа", — объяснил Песков журналистам.

Договорённостей международного уровня по подобным инициативам, подчеркнул Песков, пока нет. И для России подобная мера преждевременна.