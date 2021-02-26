Володин разъяснил, как работает запрет на высадку детей из транспорта

Закон, запрещающий высаживать детей из общественного транспорта, если у них нет билетов, успешно прошёл все этапы доработок и был подписан Владимиром Путиным. О том, как работает закон, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, что тема детей-безбилетников и их высадки из транспорта для страны весьма давняя. На данную тему существует огромное число публикаций в СМИ: так, в Новосибирске инцидент с высадкой ребёнка-восьмиклассника на тридцатиградусный мороз в ноябре 2020 года привлёк внимание СК РФ.

Володин отметил, что закон очень важен и поможет защитить детей.

"На федеральном уровне теперь чётко определено: требование, что пассажир, не оплативший проезд, обязан выйти на ближайшей остановке, не будет распространяться на детей до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых. Оставлять ребёнка из‑за неоплаченного проезда одного на дороге — недопустимо. Это создает угрозу его жизни и здоровью", — приводит пояснение Володина сайт Госдумы.