"На свалке истории": депутат ГД раскритиковал "рекультивационный сбор"

Предложенная экспертами Минприроды схема, согласно которой рекультивацию мусорных полигонов предлагается оплачивать россиянам, была негативно встречена даже депутатами ГД.

Напомним суть схемы Минприроды: если в платёжки россиянам добавить 32 рубля в год, то получится накопить средства на рекультивацию. Цифру подтвердил для РБК директор департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Роман Земцов.

"Чиновники, как обычно, захотели решить проблему за счёт населения. Сами провалили мусорную реформу, но платить за это должны обычные граждане", — написал депутат Алексей Журавлёв ("Родина") в Facebook.

Подобному подходу к решению проблем, уверен Журавлёв, место лишь на "свалке истории".

Согласно открытой статистике, в РФ ежегодно скапливается около 70 млн тонн мусора, при этом в переработку уходит максимум 5%, то есть 3,5 млн тонн.