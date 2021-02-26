Предложенная экспертами Минприроды схема, согласно которой рекультивацию мусорных полигонов предлагается оплачивать россиянам, была негативно встречена даже депутатами ГД.
Напомним суть схемы Минприроды: если в платёжки россиянам добавить 32 рубля в год, то получится накопить средства на рекультивацию. Цифру подтвердил для РБК директор департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Роман Земцов.
"Чиновники, как обычно, захотели решить проблему за счёт населения. Сами провалили мусорную реформу, но платить за это должны обычные граждане", — написал депутат Алексей Журавлёв ("Родина") в Facebook.
Подобному подходу к решению проблем, уверен Журавлёв, место лишь на "свалке истории".
Согласно открытой статистике, в РФ ежегодно скапливается около 70 млн тонн мусора, при этом в переработку уходит максимум 5%, то есть 3,5 млн тонн.
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