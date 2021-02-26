Новые правила техосмотра, которые должны были "порадовать" россиян уже с 1 марта, пришлось переносить на 1 октября из-за их "сырости". Оказалось, что документы, регулирующие "новый" техосмотр, могли потенциально привести к аналогу "аптечного коллапса".
Напомним, что ранее о переносе новых правил техосмотра на 1 октября заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Из наиболее интересных новшеств россиян ожидали:
К счастью для автовладельцев, проект сочли "сырым" и отправили на доработку. Подробнее о ситуации рассказал в своём канале Telegram глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
"В противном случае неминуемый коллапс с 1 марта был бы фактически повторением позора с маркировкой лекарств.
Вряд ли кто-то забыл, как в разгар пандемии из-за откровенной "сырости" и неготовности системы маркировки пустели аптечные полки, а люди оставались без медицинских препаратов, которыми в то же самое время были буквально завалены склады.
Техосмотр, его практические результаты и даже сама процедурная составляющая — слишком важная часть повседневной жизни практически 50 миллионов автовладельцев, чтобы загонять людей в лишённые здравого смысла временные рамки", — уверен Нилов.
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