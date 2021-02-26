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"Предельно странная история": Косачёв об ударах США по Сирии

Политика

Свою оценку ударов США по территориям Сирии представил глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв. Он уверен: историю можно назвать "предельно странной", а США снова показали, что готовы "выносить приговоры".

"Предельно странная история": Косачёв об ударах США по Сирии

Естественно, агрессия США приведёт к дестабилизации обстановки в регионе. На фоне наметившегося вроде бы прогресса Вашингтона и Тегерана по ядерной сделке решение Штатов об авиаударе выглядит очень странно.

"Предельно странная история, в которую вовлечены четыре государства — США, Ирак, Иран и Сирия, но где только одно из них — США — открыто применяет военную силу с санкции государства.

США в очередной раз присваивают себе право вести следствие, выносить приговор и приводить его в исполнение в несудебном порядке и без соблюдения норм и принципов международного права", — рассказал Косачёв журналистам.

В результате этого, работы по ядерной сделке и работы по СВПД могут сорваться, уверен он.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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