"Предельно странная история": Косачёв об ударах США по Сирии

Свою оценку ударов США по территориям Сирии представил глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв. Он уверен: историю можно назвать "предельно странной", а США снова показали, что готовы "выносить приговоры".

Естественно, агрессия США приведёт к дестабилизации обстановки в регионе. На фоне наметившегося вроде бы прогресса Вашингтона и Тегерана по ядерной сделке решение Штатов об авиаударе выглядит очень странно.

"Предельно странная история, в которую вовлечены четыре государства — США, Ирак, Иран и Сирия, но где только одно из них — США — открыто применяет военную силу с санкции государства. США в очередной раз присваивают себе право вести следствие, выносить приговор и приводить его в исполнение в несудебном порядке и без соблюдения норм и принципов международного права", — рассказал Косачёв журналистам.

В результате этого, работы по ядерной сделке и работы по СВПД могут сорваться, уверен он.