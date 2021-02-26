Свою оценку ударов США по территориям Сирии представил глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв. Он уверен: историю можно назвать "предельно странной", а США снова показали, что готовы "выносить приговоры".
Естественно, агрессия США приведёт к дестабилизации обстановки в регионе. На фоне наметившегося вроде бы прогресса Вашингтона и Тегерана по ядерной сделке решение Штатов об авиаударе выглядит очень странно.
"Предельно странная история, в которую вовлечены четыре государства — США, Ирак, Иран и Сирия, но где только одно из них — США — открыто применяет военную силу с санкции государства.
США в очередной раз присваивают себе право вести следствие, выносить приговор и приводить его в исполнение в несудебном порядке и без соблюдения норм и принципов международного права", — рассказал Косачёв журналистам.
В результате этого, работы по ядерной сделке и работы по СВПД могут сорваться, уверен он.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Экс-солистка группы "Мираж" рассказала о проблемах, с которыми столкнулась, воспитывая приёмных детей.