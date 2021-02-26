Авиаудары США по Сирии: мнение члена Совета федерации

Удары США по Сирии совершенно неправомерны, Дамаск имеет полное право обратиться в ООН и инициировать экстренное заседание. При этом американцы попали не только по обозначенным целям, но и по инфраструктуре иранского ополчения.

О ситуации рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он уверен, что США должны действовать намного аккуратнее, ведь у Сирии, помимо прочих вооружений, есть и комплексы С-300.

"Это совершенно неправомерно, поскольку речь идёт о бомбёжке территории суверенного государства. То, что произошло, очень опасно и может привести к эскалации ситуации во всем регионе. Складывается впечатление, что США заинтересованы не в борьбе с террористами в Сирии, а в разжигании этого конфликта там, чтобы он тлел беспрерывно", — рассказал для ИА "РИА Новости" Джабаров.