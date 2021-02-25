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Член Общественной палаты объяснила, как нужно бороться с Twitter

Политика

Блокировки модераторами Twitter более чем сотни различных аккаунтов из РФ нельзя оставлять без внимания. Для Twitter пора вводить "симметричные" меры, уверена член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина.

Член Общественной палаты объяснила, как нужно бороться с Twitter

По мнению Мизулиной, у РКН есть технические возможности, которые позволяют "ответить" Twitter. Более того — возможности прописаны даже в законе, но почему-то игнорируются.

"С Twitter нужно бороться именно техническими средствами. Мы не очень понимаем, почему Роскомнадзор их не применяет.

Пора уже применять те механизмы, которые у нас есть в законе, особенно после таких ситуаций, как произошло на днях, когда более сотни российских аккаунтов были заблокированы.

Должен быть, конечно, симметричный ответ", — заявила Мизулина на круглом столе "Безответственные платформы: как соцсети борются с деструктивным контентом".

Напомним, что официально в Twitter объяснили блокировку около 100 учётных записей из РФ "пропагандой" и "попытками подорвать веру в стабильность НАТО", а также действиями "против ЕС и США".

 

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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