Стала известна реакция Кремля на происходящее в Армении: Москва встревожена и надеется, что стороны смогут "успокоиться" и сохранить ситуацию "в конституционном поле".
Напомним кратко о событиях в Армении: Генштаб ВС страны ранее распространил заявление, в котором призвал к отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна.
Пашинян, в свою очередь, заявил: он не согласен, заявление — попытка устроить военный переворот. Затем премьер-министр уволил начальника Генштаба, генерал-полковника Оника Гаспаряна.
"Мы с тревогой наблюдаем за развитием ситуации в Армении. Считаем это исключительно внутренним делом Армении, нашего очень важного и близкого союзника на Кавказе.
Армения, помимо очень тесных, богатых традициями двусторонних отношений, также важна для нас с точки зрения взаимодействия по линии ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и так далее", — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.
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