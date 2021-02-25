Кремль встревожен ситуацией в Армении

Стала известна реакция Кремля на происходящее в Армении: Москва встревожена и надеется, что стороны смогут "успокоиться" и сохранить ситуацию "в конституционном поле".

Напомним кратко о событиях в Армении: Генштаб ВС страны ранее распространил заявление, в котором призвал к отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Пашинян, в свою очередь, заявил: он не согласен, заявление — попытка устроить военный переворот. Затем премьер-министр уволил начальника Генштаба, генерал-полковника Оника Гаспаряна.

"Мы с тревогой наблюдаем за развитием ситуации в Армении. Считаем это исключительно внутренним делом Армении, нашего очень важного и близкого союзника на Кавказе. Армения, помимо очень тесных, богатых традициями двусторонних отношений, также важна для нас с точки зрения взаимодействия по линии ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и так далее", — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.