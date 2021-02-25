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"Некуда деваться": почему Эр-Рияд уступит Москве в "нефтяном" споре

Политика

Снова близится заседание ОПЕК+, и снова Москва и Эр-Рияд расходятся во взглядах на добычу нефти. Если саудиты осторожничают и увеличивать добычу не хотят, то Москва готова "качать до упора", наращивая объёмы.

"Некуда деваться": почему Эр-Рияд уступит Москве в "нефтяном" споре

Интересно, что на этот раз у сторон, похоже, нет чётких планов. Как пишет Боб Макнэлли, президент консалтинговой компании Rapidan Energy Group, на встрече 4 марта ожидается "настоящий торг".

Сможет ли российская делегация добиться увеличения добычи? Какие аргументы в нашу пользу? Рассказывает Валерий Бессель, исполнительный вице-президент в НьюТек Сервиз, профессор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. Только на "Правде.Ру".

Догоняя спрос: зачем нам больше нефти

Эксперт уверен: Россия сможет отстоять свою позицию и согласовать рост нефтедобычи.

"Для нас наращивание добычи очень важно, потому что нам надо возмещать недополученную прибыль, убытки, которые наши нефтедобытчики понесли в прошлом году.

Сейчас цены на углеводороды растут, значит, растёт спрос. А это означает наращивание добычи", — рассказывает Бессель.

Эксперт приводит цифру: Россия за прошлый год потеряла примерно 40 млн "прироста". Кажется, что цифра большая, но мир в целом ежегодно добывает и потребляет 4 млрд 400 млн тонн нефти. То есть необходимый для нас прирост — капля в море на общемировом фоне.

"Эр-Рияду просто некуда деваться"

У Саудовской Аравии, по сути, кончилось место для манёвра. Если вспомнить прошлый год, то можно без труда найти данные о том, как саудиты "валили" цены на нефть, чтобы "убить" нашу экономику.

"Они предпринимали эту попытку не просто так — я уверен, что была договорённость с США.

Но эта попытка нанесла удар, прежде всего, по их нефтедобыче и по нефтедобыче сланцевиков в Америке. Поэтому второй попытки явно не будет — поняли, что не сработает", — уточняет Бессель.

Учитывая современное состояние России, вооруженную мощь, наше присутствие на Ближнем Востоке, Эр-Рияду просто некуда деваться. Они могут критиковать наши пожелания, могут говорить о последствиях, но к переговорам всё-таки готовы.

"Я думаю, будет найден компромисс. Александр Новак - великолепный переговорщик. Это совершенно неизбежное, объективное стремление двух стран к своим интересам", — резюмирует Бессель.

К тому же на данный момент мир, наконец, постепенно начинает восстанавливать экономические связи, а значит, спрос на нефть будет расти. И практически любые инициативы "восстановительного" плана связаны с нефтью в той или иной степени — будь то перевозки, производство и прочее.

"Сейчас на этом будут пытаться заработать все страны-добытчики и экспортёры нефти", — делает вывод эксперт.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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