Путину посоветовали ключевую тему для послания Федеральному собранию

В ожидании послания президента РФ Федеральному собранию некоторые политики решили порассуждать на тему того, о чём же будет говорить Путин. В их числе оказался и Вячеслав Лысаков ("Единая Россия").

По мнению Лысакова, которое он представил в своём канале Telegram, важно обратить внимание на "тех, кто ест в три горла" и ключевые моменты послания посвятить проблеме бедности. Осветить вопрос бедности намного важнее, чем успехи в разработке новых вооружений и даже в борьбе с коронавирусом.

"Не с этой ли бедой [бедностью] надо бороться "Единой России", вынеся её на свои знамёна и одновременно вычищая из своих рядов и управленческой верхушки тех, кто ест в три горла, как перед концом света, обеспечивая своё потомство на много поколений вперёд? Как это и делает Коммунистическая партия Китая", — задаётся вопросом Лысаков.

Политик привёл и данные по бедности в стране: только за 9 месяцев 2020 года россиян, которые получают меньше МРОТ, стало больше на 1,2 млн. Суммарно они представляют 13,3% от всего населения страны.