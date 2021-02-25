Пушков оценил противоречия между Западом и Россией

Если оценивать ситуацию, в которую зашло противостояние Запада и РФ, становится понятно: "поединок" становится практически цивилизационным, затрагивая даже базовые ценности двух сторон.

С комментарием об отношениях России и Запада выступил в Telegram председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Он подчеркнул, что противоречия стали намного глубже и охватили не только вопросы вроде ситуации на Украине и в Сирии.

"Противоречия между коллективным Западом и Россией много глубже, чем только Украина или Сирия. Как и в эпоху противостояния социализма и каптализма, они уже распространились на базовые ценности и приобретают цивилизационный характер", — уверен Пушков.

При этом, отметил эксперт, Запада потратил на противостояние с Россией настолько много ресурсов, что просто не может остановиться и как-то изменить свою политику.