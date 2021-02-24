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Лавров раскритиковал "порочную практику" работы с ОЗХО

Политика

Попытки использовать Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) как инструмент политического давления лишь показывают, что обвинения Брюсселя зачастую бездоказательны. Если так пойдёт и дальше, то ОЗХО в итоге станет "инструментом для штамповки санкций".

Лавров раскритиковал "порочную практику" работы с ОЗХО

Мнение по работе некоторых европейских стран с ОЗХО высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он уверен: практику постоянного давления на "неугодные" страны через решения ОЗХО иначе как порочной назвать нельзя.

"Выступаем против порочной практики задействования ОЗХО для давления на неугодные государства посредством санкционных мер на основе бездоказательных обвинений в применении химического оружия", — сообщил Лавров участникам Женевской конференции по разоружению.

Москва, отметил министр, в полной мере готова к честному и открытому диалогу, построенному на фактах. Также Россия выполняет требования Конвенции о запрещении химического оружия, что показывает готовность к сотрудничеству.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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