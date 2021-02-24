"Это обязанность": Песков ответил на вопрос о службе по призыву

На текущий момент для российской армии не обсуждаются варианты ухода от схемы обязательной службы по призыву. Власти страны не видят необходимости менять сложившуюся систему.

На вопрос о призывной службе журналистам ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Поводом для вопроса стало мнение, ранее высказанное Дмитрием Нагиевым. В интервью для "АиФ" шоумен заявил, что лично у него остались об армии не слишком хорошие воспоминания, и он надеется, что в ней "что-то изменилось".

"Здесь можно высказывать личное мнение, но при этом нужно исходить из того, что [военная служба] - абсолютная конституционная обязанность граждан Российской Федерации. Сейчас каких-то обсуждений относительного того, что служба в армии может перестать быть конституционной обязанностью, не ведётся", — объяснил Песков.