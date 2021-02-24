Цирк и унижение: в МИД РФ оценили санкции ЕС из-за Навального

Очередные антироссийские санкции, которыми в ЕС решили ознаменовать приговор Алексею Навальному, прокомментировали в МИД РФ.

По мнению ведомства, логикой, равно как и опорой на конкретные факты, в данной ситуации ЕС блеснуть не сумел.

Комментарий о санкциях, которые оказались персональными, дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Выступая на "Первом", она подчеркнула: вся эта ситуация для ЕС характеризуется словами "цирк" и "унижение".

"Это вообще за гранью какой-либо логики. Как только пропадает логика, соответственно, мы имеем дело с заранее разыгранной абсурдной историей со сценарием информационной кампании. Но это всё является унижением в первую очередь Европейского Союза — объединения стран с древнейшей историей, с богатой культурой, экономическими достижениями, достижениями в сфере прав человека. Теми самыми правами человека, которым всегда Европейский Союз уделял истинное, настоящее внимание, не превращая это в цирк, что сейчас его заставляют делать", — рассказала Захарова.