Очередные антироссийские санкции, которыми в ЕС решили ознаменовать приговор Алексею Навальному, прокомментировали в МИД РФ.
По мнению ведомства, логикой, равно как и опорой на конкретные факты, в данной ситуации ЕС блеснуть не сумел.
Комментарий о санкциях, которые оказались персональными, дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Выступая на "Первом", она подчеркнула: вся эта ситуация для ЕС характеризуется словами "цирк" и "унижение".
"Это вообще за гранью какой-либо логики. Как только пропадает логика, соответственно, мы имеем дело с заранее разыгранной абсурдной историей со сценарием информационной кампании.
Но это всё является унижением в первую очередь Европейского Союза — объединения стран с древнейшей историей, с богатой культурой, экономическими достижениями, достижениями в сфере прав человека.
Теми самыми правами человека, которым всегда Европейский Союз уделял истинное, настоящее внимание, не превращая это в цирк, что сейчас его заставляют делать", — рассказала Захарова.
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