"Коса на камень": Москва и Эр-Рияд расходятся в вопросах нефтедобычи

История в очередной раз делает полный круг: перед заседанием ОПЕК+ у России и Саудовской Аравии снова нет единой точки зрения по вопросам добычи нефти.

Как передаёт Bloomberg, Россия снова желает наращивать объёмы добываемой нефти, в то время как саудиты призывают к "крайней осторожности".

По сведениям из кулуарных бесед становится понятно, что в целом королевство предпочло бы оставить добычу на текущем уровне. Однако в Москве желают нарастить объёмы. Именно на камень "осторожности" саудитов и наткнётся "коса" российских представителей 4 марта.

Ключевых "мартовских тезисов" всего два:

нужно ли нарастить добычу на произвольную величину, не превышающую 500 тысяч баррелей за сутки;

продолжат ли оставаться актуальными добровольные сокращения по добыче примерно на миллион баррелей в сутки.

"Некоторые послабления по ограничениям добычи вероятны на мартовском заседании. Должен начаться настоящий торг, и заранее заготовленного решения нет", — уверен Боб Макнэлли, президент консалтинговой компании Rapidan Energy Group и бывший чиновник Белого дома.