История в очередной раз делает полный круг: перед заседанием ОПЕК+ у России и Саудовской Аравии снова нет единой точки зрения по вопросам добычи нефти.
Как передаёт Bloomberg, Россия снова желает наращивать объёмы добываемой нефти, в то время как саудиты призывают к "крайней осторожности".
По сведениям из кулуарных бесед становится понятно, что в целом королевство предпочло бы оставить добычу на текущем уровне. Однако в Москве желают нарастить объёмы. Именно на камень "осторожности" саудитов и наткнётся "коса" российских представителей 4 марта.
Ключевых "мартовских тезисов" всего два:
"Некоторые послабления по ограничениям добычи вероятны на мартовском заседании. Должен начаться настоящий торг, и заранее заготовленного решения нет", — уверен Боб Макнэлли, президент консалтинговой компании Rapidan Energy Group и бывший чиновник Белого дома.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ведущая сравнила любопытных интернет-пользователей с любителями подглядывать в замочную скважину.