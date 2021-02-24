Несмотря на негативное влияние пандемии коронавируса, Россия смогла не только сохранить, но и развить отношения со своими партнёрами на международной арене. Такую точку зрения высказал глава Центра по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая Сунь Чжуанчжи.
Эксперт отметил, что можно говорить о росте влияния России, однако есть нюанс: возросшие "издержки". Политика, проводимая Кремлём, приводит к некоторым проблемам.
"Обстановка во взаимодействии РФ с Европой и США остаётся прежней", — сообщил Чжуанчжи в рамках симпозиума.
Эксперт уверен, что важным фактором усиления влияния России на мировой арене остаётся сохранение стабильности в стране.
"В 2020 году РФ и восточноевропейские страны ощутили большое негативное воздействие пандемии. Однако в целом Россия смогла сохранить стабильность.
Несмотря на давление, которое испытала российская экономика, РФ смогла добиться заметных успехов в дипломатической сфере, усилив свое влияние [на международной арене]", — резюмировал эксперт.
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