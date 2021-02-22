Жириновский заявил о досрочных выборах в Госдуму

Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году могут пройти досрочно.

Такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Я требую прекратить полномочия Валерия Рашкина, а потом всей фракции КПРФ. Также и со "Справедливой Россией". Вообще выборы будут досрочные. В марте распустим, в конце мая будут выборы. 2/3 шугануть, чтобы меньше мусора было", — заявил политик.