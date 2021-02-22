Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году могут пройти досрочно.
Такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"Я требую прекратить полномочия Валерия Рашкина, а потом всей фракции КПРФ. Также и со "Справедливой Россией". Вообще выборы будут досрочные. В марте распустим, в конце мая будут выборы. 2/3 шугануть, чтобы меньше мусора было", — заявил политик.
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