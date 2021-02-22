Захар Прилепин ответил, планирует ли он в будущем баллотироваться в президенты России.
В понедельник писатель стал членом партии "Справедливая Россия". Прилепин сообщил, что хочет оказаться в числе людей, которые сменят текущую власть.
"Нет планов баллотироваться в президенты. Я отдаю отчёт, что рано или поздно будет смена власти. И нам хотелось бы быть в числе тех людей, кто придет", — заявил писатель.
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