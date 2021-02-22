Членами "Справедливой России" стали Лидеры партий "За Правду" и "Патриоты России" Захар Прилепин и Геннадий Семигин.
Также в партию были приняты ещё 48 новых членов.
Ранее партии "Справедливая Россия", "За Правду" и "Патриоты России" объединились.
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