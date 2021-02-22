Партия "Справедливая Россия" изменила название

Партия "Справедливая Россия" теперь называется "Справедливая Россия — За правду".

Соответствующие изменения устава политической силы были приняты в понедельник на съезде делегатов трёх партий: "Патриоты России", "За Правду!" и "Справедливая Россия".

"Объединённая партия будет называться социалистическая политическая партия "Справедливая Россия — Патриоты — За правду", короткое название — партия "Справедливая Россия — За правду", — рассказал глава СР Сергей Миронов.