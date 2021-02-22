Глава "Справедливой России" Сергей Миронов объяснил, почему объединение трёх политических сил происходит именно на базе СР.
По его словам, социал-демократическая платформа — это "самая динамичная и восприимчивая ко всему новому идеология современности".
"Политическо-организационной платформой для объединения трех партий стала "Справедливая Россия". И это естественно, учитывая многолетнюю нашу работу", — добавил политик.
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