К делегатам съезда "Справедливой России" обратился Путин

Президент России Владимир Путин обратился к делегатам съезда партии "Справедливая Россия". Глава государства пожелал объединенной партии "достойно проявить себя на предстоящих выборах".

"Ваша партия является одной из авторитетных политических сил в стране. Уверен, что начатый объединительный процесс позволит вам с еще большей энергией результативно трудиться на благо отечества, достойно проявить себя на предстоящих выборах. Желаю успехов!" — зачитал обращение Путина глава партии Сергей Миронов.