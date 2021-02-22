Президент России Владимир Путин обратился к делегатам съезда партии "Справедливая Россия". Глава государства пожелал объединенной партии "достойно проявить себя на предстоящих выборах".
"Ваша партия является одной из авторитетных политических сил в стране. Уверен, что начатый объединительный процесс позволит вам с еще большей энергией результативно трудиться на благо отечества, достойно проявить себя на предстоящих выборах. Желаю успехов!" — зачитал обращение Путина глава партии Сергей Миронов.
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