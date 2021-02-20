Вице-спикер Госдумы объяснил, что не так с ЕГЭ

Система ЕГЭ, первые эксперименты по введению которой прошли в далёком 2001 году, на текущий момент неэффективна. Так считает вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

По сути, из-за ЕГЭ дети вынуждены проводить последние годы в школе, стараясь "зазубрить" варианты ответов и "поднатаскаться" на сдачу тестов. Это негативно влияет на количество и качество знаний, из-за чего уже в высших учебных заведениях приходится "навёрстывать упущенное".

"Дети попадают в институт с высокими баллами, нет вопросов. И после этого что? Они должны в институте проходить ту программу, которую они не прошли за последние год-полтора в школе. Плюс к этому отдельно тема с профилированием. Это смешно, что молодой человек, которому 13 лет, мог бы сознательно принять решение, кем он будет — врачом или инженером. Это только в головах наших реформаторов от образования могло поместиться", — разъяснил Толстой, выступая перед студентами Государственного университета управления.

При этом широко разрекламированная возможность проделать путь "из глубинки в Москву", к сожалению, в случае с ЕГЭ работает максимально плохо.

"То, что ЕГЭ дает возможность людям из глубинки поступить в ведущие вузы, это, к сожалению, миф. Говорить, что советская система была коррумпирована, а ЕГЭ — нет, это смешно", — уверен Толстой.