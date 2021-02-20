Рогозин рассказал Путину, когда Россия вернётся на Луну

Лунная программа России снова вступит в активную фазу уже в 2021 году, отметил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. В планах — не только исследования, но и пилотируемые полёты.

О Луне и планах Роскосмоса Рогозин отчитался президенту РФ Владимиру Путину. Рогозин отметил, что запуск аппарата "Луна-25" намечен на октябрь, далее исследования Луны продолжатся нарастающими темпами.

"В октябре с Восточного улетит "Луна-25", первый посадочный аппарат. А дальше, как Вы знаете, мы пойдём, наращивая исследование Луны автоматами, а потом пилотируемая программа, о которой я сегодня ещё кратко Вам доложу", — уточнил Рогозин.

Интересно, что "Луна-25" при успешном выполнении миссии станет первым для современной России исследовательским аппаратом на спутнике Земли. Изготовить и испытать аппарат должны к лету 2021 года.