Лунная программа России снова вступит в активную фазу уже в 2021 году, отметил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. В планах — не только исследования, но и пилотируемые полёты.
О Луне и планах Роскосмоса Рогозин отчитался президенту РФ Владимиру Путину. Рогозин отметил, что запуск аппарата "Луна-25" намечен на октябрь, далее исследования Луны продолжатся нарастающими темпами.
"В октябре с Восточного улетит "Луна-25", первый посадочный аппарат. А дальше, как Вы знаете, мы пойдём, наращивая исследование Луны автоматами, а потом пилотируемая программа, о которой я сегодня ещё кратко Вам доложу", — уточнил Рогозин.
Интересно, что "Луна-25" при успешном выполнении миссии станет первым для современной России исследовательским аппаратом на спутнике Земли. Изготовить и испытать аппарат должны к лету 2021 года.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Объединение России, Украины и Белоруссии пугает Запад: подробнее о нём рассказал политолог РАНХиГС Александр Новокрещёнов.