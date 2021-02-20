Суббота принесла Алексею Навальному участие сразу в двух судебных процессах: по делу "Ив Роше" и по делу о клевете на ветерана. Оба дела рассматривают в Бабушкинском суде Москвы.
Как уточняется, первым будут рассматривать дело "Ив Роше". По нему блогеру ранее заменили условный срок на реальный, а именно — на 3,5 года колонии. Этот факт возмутил защитников Навального, жалоба которых и будет сегодня рассмотрена судом.
Далее будет рассматриваться дело о клевете на ветерана ВОВ, Игната Артёменко. Сегодня, как ожидается, огласят приговор.
По сведениям пресс-службы суда, которые передают РИА "Новости", процессы снова привлекли внимание иностранных представителей. У здания суда замечены машины посольств Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании и Нидерландов. С прессой представители указанных стран общаться не захотели.
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