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Мурашко оценил новую вакцину от коронавируса

Политика

Своим комментарием касательно третьей зарегистрированной российской вакцины от коронавируса "Ковивак" поделился министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он подчеркнул: исследования продолжатся.

Мурашко оценил новую вакцину от коронавируса

Вакцина, отметил Мурашко для журналистов, успешно прошла клинические испытания, в её эффективности не стоит сомневаться. Также "Ковивак" безопасен, и первая партия вакцины (примерно 120 тысяч доз) поступит оборот ближе к середине марта.

"Минздравом России принято решение о регистрации третьей российской вакцины для профилактики коронавируса "Ковивак", разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.

В ходе клинических исследований на добровольцах вакцина показала безопасность и эффективность. Её широкомасштабные исследования продолжатся на пострегистрационном этапе", — уточнил Мурашко.

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Автор: Константин Шапров
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