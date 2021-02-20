Мурашко оценил новую вакцину от коронавируса

Своим комментарием касательно третьей зарегистрированной российской вакцины от коронавируса "Ковивак" поделился министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он подчеркнул: исследования продолжатся.

Вакцина, отметил Мурашко для журналистов, успешно прошла клинические испытания, в её эффективности не стоит сомневаться. Также "Ковивак" безопасен, и первая партия вакцины (примерно 120 тысяч доз) поступит оборот ближе к середине марта.

"Минздравом России принято решение о регистрации третьей российской вакцины для профилактики коронавируса "Ковивак", разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. В ходе клинических исследований на добровольцах вакцина показала безопасность и эффективность. Её широкомасштабные исследования продолжатся на пострегистрационном этапе", — уточнил Мурашко.