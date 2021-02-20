Третья российская: россияне получат новую вакцину "Ковивак" уже в марте

Третья российская вакцина от коронавируса, которую разрабатывали эксперты Центра им. Чумакова, успешно прошла регистрацию. Уже к середине марта она начнёт появляться в гражданском обороте.

Данные по новой вакцине, названной "Ковивак", подтвердил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания. Он отметил, что первая партия составит примерно 120 тысяч доз.

"Хочу начать с очень хорошей новости. Мы сегодня фиксируем то, что зарегистрирована третья вакцина "Ковивак", её разработал Центр имени Чумакова", — сказал Мишустин.

Интересно, что вакцину сумели испытать и закончить гораздо быстрее, чем "Спутник V":

"Спутник V" вошёл в третью фазу испытаний в сентябре, первые прививки жителям страны начали делать в начале декабря.

"Ковивак" вошёл в третью фазу испытаний в январе-феврале, первые прививки жителям страны могут стать доступны уже к концу марта.

Ранее для "России 24" гендиректор Центра Айдар Ишмухаметов озвучил также планируемые объёмы выпуска вакцины.

"Наш лимит — это 7-10 млн доз в год на сегодняшний день. Тем не менее этот объём может быть увеличен, возможно, просто увеличен, возможно, за счёт других вакцин, которые мы производим", — пояснил он.