Песков прокомментировал заявления Лукашенко о плановой экономике

Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, касающиеся плановой экономики, прокомментировали в Кремле. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, элементы "плановой работы" для России давно не в новинку.

Напомним, что ранее Лукашенко заявил: если против России и Белоруссии введут более жёсткие санкции, возвращение к советской модели плановой экономики поможет без проблем их преодолеть.

"Я так прикинул, боже мой, чего мы трепещем и паримся. Мы можем всё просчитать и полностью себя обеспечить. За исключением некоторых деталей", — приводит слова Лукашенко БелТА.

По словам Дмитрия Пескова, в России "элементы плановой работы" уже применяются.

"Смотря что имеется в виду под плановой экономикой: советский госплан или реализация каких-то запланированных проектов. Потому что проектный менеджмент — это тоже в принципе плановая работа. Национальный план действий и нацпроекты — это элементы плановой работы", — уточнил Песков для СМИ.