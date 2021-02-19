Власти готовятся "порадовать" россиян очередным налогом

Власти страны придумали способ пополнить казну: конечно же, это новый налог. Как подтвердили в Минфине РФ, разработка уже ведётся.

Речь идёт о налоге на старательскую деятельность, то есть на горно-эксплуатационные работы. Старатели часто ищут золото, серебро и прочие драгоценные металлы.

По данным "Известий", для начала эксперты разработают документ, регламентирующий понятие старательской деятельности, а затем планируется и введение налога.

Для того, чтобы граждане без проблем могли получить статус старателя, планируется запуск специального сайта. Новый закон вкупе с налогом поможет значительно "обелить" старательскую деятельность.

Пока о точных цифрах налога информации нет, но первый зампред фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов уточнил: сумму нужно вводить "разумную", чтобы не распугать граждан. Возможно, старателей ожидает некая вариация налога для самозанятых.