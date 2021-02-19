Вопрос фон дер Ляйен о "Спутнике V" вызвал недоумение дипломатов РФ

Мнение касательно "Спутника V", которое озвучила недавно председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, прокомментировали в российском постпредстве при ЕС. По мнению российской стороны, возможны две причины подобных высказываний.

Напомним коротко о высказывании фон дер Ляйен: председатель ЕК задалась вопросом касательно эффективности вакцинации в РФ. В частности, её интересовало, почему наша страна продаёт "Спутник V" за рубеж, если вакцинация россиян "не прогрессирует".

"Должна сказать, что мы всё ещё задаемся вопросом: почему Россия предлагает миллионы доз вакцины на продажу, не добиваясь достаточного прогресса в вакцинации собственного населения?", - заявила политик.

В постпредстве РФ при ЕС данным словам удивились и отметили, что такие вопросы вызывают недоумение.

"(Высказывания) означают стремление к безосновательной и достойной сожаления политизации этой темы, либо свидетельствуют о недостаточной информированности руководителя столь высокого уровня", — сообщают в заявлении.