Мнение касательно "Спутника V", которое озвучила недавно председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, прокомментировали в российском постпредстве при ЕС. По мнению российской стороны, возможны две причины подобных высказываний.
Напомним коротко о высказывании фон дер Ляйен: председатель ЕК задалась вопросом касательно эффективности вакцинации в РФ. В частности, её интересовало, почему наша страна продаёт "Спутник V" за рубеж, если вакцинация россиян "не прогрессирует".
"Должна сказать, что мы всё ещё задаемся вопросом: почему Россия предлагает миллионы доз вакцины на продажу, не добиваясь достаточного прогресса в вакцинации собственного населения?", - заявила политик.
В постпредстве РФ при ЕС данным словам удивились и отметили, что такие вопросы вызывают недоумение.
"(Высказывания) означают стремление к безосновательной и достойной сожаления политизации этой темы, либо свидетельствуют о недостаточной информированности руководителя столь высокого уровня", — сообщают в заявлении.
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