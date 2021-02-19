Владимир Путин в очередной раз укрепил свою репутацию: российский лидер помог премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху решить вопрос с переправкой на родину гражданки Израиля.
О ситуации рассказал сам Нетаньяху, выложив в Twitter специальное видео со словами благодарности Путину. По данным премьер-министра, Путин помог переправить гражданку Израиля, перешедшую границу с Сирией, а затем задержанную сирийскими войсками, назад в Израиль, причём очень оперативно.
"Несколько дней назад молодая израильская женщина пересекла границу с Сирией.
Я дважды разговаривал со своим другом президентом России Владимиром Путиным. Я попросил его помочь вернуть её, и он действовал.
Я хочу поблагодарить его за то, что он снова поддержал наши усилия по возвращению израильских граждан домой", — рассказал Нетаньяху.
В канцелярии премьер-министра уточнили, что разговоры состоялись 8 и 13 февраля, и добавили, что "государство Израиль выражает признательность за действия президента России".
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