Российский дипломат: Киеву не интересен мир на Донбассе

В рамках работы онлайн-заседания ОБСЕ постоянный представитель России Александр Лукашевич сообщил: если оценивать факты, то можно сказать, что мир на Донбассе — не то, чего хочет Киев.

Лукашевич подчеркнул, что украинская сторона остаётся единственной заявляющей о "невозможности выполнения" минских договорённостей.

"Анализ происходящего позволяет прийти к выводу, что власти Украины на текущий момент не заинтересованы в достижении мирного, политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе полноценной реализации "комплекса мер". Более того, сам факт его невыполнения необходим, как следует из высказываний украинских официальных лиц, для решения задач, не связанных с достижением мира в Донбассе", — уточнил дипломат.

При этом, добавил Лукашевич, в Киеве стремятся выделить некие "принципы", которым желательно следовать. Вот только данных принципов нет в согласованном варианте документов по Донбассу, так что иначе как "разглагольствованием" риторику украинской стороны назвать не получается.