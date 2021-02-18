Пока в США активно обсуждают "Северный поток — 2" и санкции против него, в стране назревают проблемы поважнее. Поэтому Вашингтону стоить "расседлать" любимого конька и обратить внимание на собственные проблемы.
Комментируя нападки США на "СП-2", пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил: американским политикам стоило бы решать проблемы Техаса, где из-за аномально холодной погоды и снегопадов без электричества остались примерно 3,2 млн человек. Также в штате зафиксированы перебои с водоснабжением.
"Северный поток — 2" абсолютно не касается энергообеспечения Соединённых Штатов Америки.
Наверное, нашим американским партнёрам есть смысл в меньшей степени интересоваться "Северным потоком — 2" и в большей степени всё-таки интересоваться событиями в Хьюстоне, в Техасе, энергообеспечением, теплообеспечением [этого штата].
Здесь, конечно, газ бы не помешал", — резюмировал Песков.
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