Планы Украины на строительство дамбы, которая позволит "максимально исключить попадание воды" на территорию Крыма, прокомментировал депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет. По мнению политика, такие действия — варварство.
Напомним кратко о проекте Киева: на 107-м километре Северо-Крымского канала планируется завершение работ на дамбе, в результате чего Киев сможет устроить столь желанную "водную блокировку" Крыма.
"Киевские власти продолжают свою варварскую и человеконенавистническую политику по отношению к крымчанам. Их планы навредить Крыму любой ценой — безнадёжная трата времени.
У нас уже разработана и реализовывается чёткая дорожная карта для обеспечения населения надёжным водоснабжением и снятия проблем с вододефицитом", — сообщил Шеремет для "РИА Новости".
По мнению политика, завершение дамбы ударит по Херсонской области, в которой начнутся экологические масштабные проблемы. Ранее, подчеркнул Шеремет, там уже началось заболачивание.
"Киевские власти действуют по принципу "отморожу уши назло маме", — резюмировал депутат.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Звезда отечественного кино был госпитализирован из-за внезапного повышения температуры.