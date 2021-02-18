Депутат ГД оценил планы Киева по "обезвоживанию" Крыма

Планы Украины на строительство дамбы, которая позволит "максимально исключить попадание воды" на территорию Крыма, прокомментировал депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет. По мнению политика, такие действия — варварство.

Напомним кратко о проекте Киева: на 107-м километре Северо-Крымского канала планируется завершение работ на дамбе, в результате чего Киев сможет устроить столь желанную "водную блокировку" Крыма.

"Киевские власти продолжают свою варварскую и человеконенавистническую политику по отношению к крымчанам. Их планы навредить Крыму любой ценой — безнадёжная трата времени. У нас уже разработана и реализовывается чёткая дорожная карта для обеспечения населения надёжным водоснабжением и снятия проблем с вододефицитом", — сообщил Шеремет для "РИА Новости".

По мнению политика, завершение дамбы ударит по Херсонской области, в которой начнутся экологические масштабные проблемы. Ранее, подчеркнул Шеремет, там уже началось заболачивание.

"Киевские власти действуют по принципу "отморожу уши назло маме", — резюмировал депутат.