Минздраву предложили ввести ещё один праздник

Пополнить календарь российских праздников предложили чиновникам Минздрава в проекте "Трезвая Россия". Руководитель проекта и член Общественной палаты Султан Хамзаев уверен: россияне оценят День здорового образа жизни.

Праздновать День здорового образа жизни предлагается 7 апреля. В своём письме на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко Хамзаев подчёркивает: о важности здорового образа жизни говорил и президент страны.

"В связи с этим и в целях дальнейшей популяризации ЗОЖ прошу вас рассмотреть вопрос о возможности учреждения 7 апреля (во Всемирный день здоровья) выходного праздничного Дня здорового образа жизни в России", — приводят выдержку из письма в RT.

Напомним, что ранее Владимир Путин уточнял: для государства в числе приоритетных задач остаётся и здоровое население. Качество жизни граждан России, подчеркнул Путин, "чрезвычайно важная вещь".