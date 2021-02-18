Под грифом "секретно": в Минфине думают о новой реформе пенсий

Российские власти, как оказалось, пока не готовы поделиться со страной планами на очередную реформу, касающуюся пенсий. Гриф "секретно", передаёт "Интерфакс", появился на законопроекте, в котором регулируется накопительная часть пенсий.

На данный момент о законопроекте известно следующее: в Минфине хотят представить его до конца 2021 года, он позволит жителям страны "добровольно и самостоятельно" откладывать деньги. Механизмы, которые предполагает новый законопроект, пока не уточняются.

Напомним, что и на текущий момент жители страны "оставляют в копилке" 6% своих зарплат, которые, по идее, как раз и должны идти на накопительную часть пенсии. Однако система накопительной пенсии в её нынешнем виде находится не просто в "заморозке", а практически в "криосне". С 2014 года получаемые деньги идут на оплату страховой части пенсий.

Ранее в СМИ упоминались минимум два варианта "новой системы":

ИПК, или индивидуальный пенсионный капитал;

ГПП, или гарантированный пенсионный продукт.

По ИПК чиновники договорится не сумели, а вот ГПП, в ходе обсуждения которого также упоминались "добровольность и самостоятельность", вполне может оказаться если не "каркасом", то прообразом новой системы.

В рамках ГПП планировалось следующее: гражданин начинает отчислять с зарплаты некий процент (на добровольной основе), и через 30 лет (либо после достижения 60 лет мужчиной и 55 лет женщиной) после начала отчислений получит право на пенсионные выплаты из набежавшего "фонда". Если участнику не понравится система или он передумает, то в течение полугода с момента "старта" деньги можно будет забрать.