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Здравствуй, СССР: в Кремле вернулись к теме продуктовых карточек

Политика

Несмотря на то, что ранее власти решили повременить с вопросом продуктовых карточек, идею, как оказалось, не забросили. О перспективах появления карточек рассказал Владимир Путин, общаясь с лидерами думских фракций.

Здравствуй, СССР: в Кремле вернулись к теме продуктовых карточек

Президент отметил, что в целом идее дали "зелёный свет", и хотя у неё есть как плюсы, так и минусы, в целом она жизнеспособна. Отдельные регионы даже приступили к реализации своих пилотных проектов такого рода.

Речь идёт, напомним, о специальных карточках для малоимущих, по которым можно будет купить определённые продукты.

"Есть определённые проблемные вопросы, которые надо порешать. Но точно совершенно подумать над этим можно.

Прямая продовольственная бедным сейчас может быть не так актуальна, как в разгар эпидемии. Но тем не менее, поговорить можно", — приводят цитату президента в "РИА Новости".

Напомним, что в 2020 году реальные располагаемые доходы населения России упали до уровней 2010 года: так, на первый квартал среднестатистический россиянин жил на 31,2 тысячи рублей в месяц.

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Автор: Константин Шапров
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